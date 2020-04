Denúncias levaram fiscais da Prefeitura de Pirenópolis nesta segunda-feira (27) até uma passagem clandestina para o município, na rodovia que liga o trevo do portal ao trevo do Alto da Lapa, por onde turistas que alugaram casas na cidade estavam passando. Segundo a gestão municipal, várias motocicletas estavam passando pelo local.

Contudo, um decreto municipal proíbe a entrada de pessoas que não sejam moradoras como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). E todas as vias de acesso ao município estão fechadas, com exceção da GO-338, o portal de entrada da cidade, que é monitorada o tempo todo.

O documento ressalta que o morador que for flagrado transportando ou facilitando a entrada de turistas, inclusive vendendo comprovante de endereço, será multado em dez salários mínimos e conduzido à delegacia para o registro de um termo circunstanciando de ocorrência (TCO).

Como mostrou O POPULAR, o prefeito João Batista Cabral (DEM), conhecido como João do Léo, diz que mantém todas as imposições apresentadas no decreto mesmo depois de recomendações do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que a gestão municipal de Pirenópolis recue do endurecimento das regras para acesso à cidade.

“Nenhuma lei pode se sobrepor ao direto à vida. Não pensamos em relaxar o decreto porque nos preocupamos, porque temos zelo com a vida. Vamos trabalhar dia após dia, vamos pecar pelo excesso de zelo, não pela falta”, disse em uma transmissão para as redes sociais.

Na live da Prefeitura ele ainda disse que as barreiras de acesso continuam na entrada da cidade, com fiscais fazendo o cadastro e orientação de quem chega e de quem sai e ainda destaca que o rigor será mantido.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que a cidade ainda não tem confirmação do novo coronavírus, mas conta com 20 casos suspeitos até esta segunda-feira (27). O resultado de exame de um caso suspeito ainda não saiu e 12 já foram descartados por critério laboratorial.