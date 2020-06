Redação Jornal do Tocantins

Durante entrevista à jornalista Jocyelma Santana no Jornal Anhanguera 1ª edição desta quinta-feira, 25, a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) anunciou que estuda impor um toque de recolher para todas as atividades comerciais e sociais da capital como medida para frear a alta dos casos confirmados e de mortes.

No dia 8, eram 801 casos confirmados entre 7014 notificados e 9 mortes. Nesta quarta-feira, os casos confirmados são 1432 em 10773 notificações e são 16 mortes.

Segundo a gestora, o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas Covid-19) estuda essa medida que será fechada até o final do dia e valerá assim que o decreto for publicado, provavelmente, até a sexta-feira, 26. A antecipou que a restrição será para todos os segmentos e não apenas o comercio, mas todas as atividades terão um horário atividades para funcionar.

A medida restritiva também impactará o setor de bebidas de acordo com a entrevista. Não será permitido o consumo no local de venda ou em espaços públicos, como porta de distribuidoras, lojas de conveniência e bares. A prefeita chegou a impor a lei seca na capital que acabou derrubada pela Justiça após ação da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa)

Conforme a prefeita alguns comerciantes não cumpriram as recomendações do decreto de reabertura e ao menos 18 foram notificados e 5 autuados pelo não cumprimento das normas sanitárias nem terem se preparado para receber os clientes.