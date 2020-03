A Prefeitura de Jataí procura 20 pessoas que estiveram no mesmo ônibus que a paciente diagnosticada com a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) na cidade, que tem ainda outros dois casos suspeitos da doença.

A mulher, que chegou da Espanha este mês, desembarcou em Goiânia e foi para Jataí em um ônibus com outras 44 pessoas no último dia 12. "Até agora só conseguimos contatar 24. Elas estão sendo monitoradas junto com a paciente e a família dela", diz Paulino Alves, superintendente de ação integral à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade.

O superintendente ressalta que a imprensa tem ajudado na divulgação de informações e identificação das pessoas. "É de suma importância sabermos quem elas são para monitorarmos a questão. De quinta-feira (19) para sexta-feira (20), apareceram três passageiros", afirma.

Por isso, a SMS de Jataí pediu que todas as pessoas que saíram de Goiânia em 12 de março, às 13 horas, com destino a Jataí, entrem em contato com a Vigilância Epidemiológica da cidade pelo telefone (64) 3606-3692.