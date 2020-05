Cidades Prefeitura de Goianésia tem 60 dias para regularizar o Centro de Zoonoses do município Decisão parte de denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que apontou maus-tratos contra os animais recolhidos

A Justiça de Goiás determinou à prefeitura de Goianésia o prazo de 60 dias para providenciar a regularização básica do Centro de Zoonoses do município. A decisão parte de denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que apontou maus-tratos contra os animais recolhidos. Além disso, o MP-GO identificou omissão sobre os animais que estão abandonados. O órgã...