Por meio de decreto, a prefeitura de Goianésia, município localizado a 175 km de Goiânia, determinou o uso obrigatório de máscaras em ambientes públicos e privados. A determinação, assinada pelo prefeito Renato Menezes de Castro, segue orientações do Ministério da Saúde para enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-CoV-2) e foi publicada no último dia 6 de abril.

De acordo com o documento, é obrigatória a utilização, mesmo que as máscaras sejam caseiras. Para quem tiver sintomas gripais, a recomendação é continuar usando máscaras cirúrgicas e a indicação é a mesma para quem morar junto com pessoas que tenham os sintomas. Em um anexo ao decreto há ainda instruções sobre como produzir e higienizar máscaras caseiras.