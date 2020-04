A prefeitura de Goianésia antecipou as férias dos servidores públicos que trabalham na Secretaria de Educação do município para o período de 4 de maio a 2 de junho por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

A decisão foi publicada em um decreto nesta sexta-feira (24) e é baseada na resolução do Conselho Municipal de Educação (CME) da cidade que, neste mesmo dia, divulgou uma resolução em que ficava determinada a antecipação.

De acordo com o documento, a decisão da antecipação foi baseada na situação de pandemia e considerou as peculiaridades locais e a extensão das aulas não presenciais até o dia 30 de abril.

Conselho Estadual

O presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio de Castro, afirma que a decisão contraria a resolução do CEE. “Nós falamos para as aulas continuarem e para as férias não serem antecipadas. Porém, nas cidades que têm um CME vale o que fica decidido por eles”, esclarece.

Diversas escolas de Goiás anteciparam as férias por causa da doença. O CEE notifcará estes estabelecimentos e prevê sanções para as escolas particulares que descumprirem a determinação.

O POPULAR contatou a prefeitura de Goianésia para comentar o decreto, mas até a última atualização desta nota não obteve nenhuma resposta.