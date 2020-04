A prefeita de Goianésia antecipou as férias dos servidores públicos que trabalham na Secretaria de Educação do município para o período de 4 de maio à 2 de junho por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

A decisão foi publicada em um decreto nesta sexta-feira (24) e é baseada na resolução do Conselho Municipal de Educação (CME) da cidade que neste mesmo dia publicou uma resolução em ficava determinada a antecipação.

De acordo com o documento, a decisão da antecipação foi baseada na situação de pandemia e considerou as peculiaridades locais e extensão das aulas não presenciais até o dia 30 de abril.

Conselho Estadual

O presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio de Castro, afirma que a decisão contraria a resolução do CEE. “Nós falamos para as aulas continuam e para as férias não serem antecipadas. Porém, nas cidades que tem um CME vale oque fica decidido por eles”, esclarece.

Diversas escolas de Goiás anteciparam as férias por causa da doença. O CEE notifcará esses estabelecimentos e prevê sanções para as escolas particulares que descumprirem a determinação.

O POPULAR contatou a prefeitura de Goianésia para comentar o decreto, mas até a última atualização desta nota não obteve nenhuma resposta.