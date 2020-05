Cidades Prefeitura de Goiânia vai sortear 5,6 mil testes rápidos para Covid-19 a partir deste sábado (9) O exame será feito com uma pequena amostra de sangue e o resultado sai em 15 minutos

Conforme antecipado pela coluna Giro, na edição desta quinta-feira (7), a Secretaria Municipal de Saúde iniciará o inquérito sorológico do novo coronavírus com a testagem rápida de 5,6 mil moradores de Goiânia no sábado (9). A escolha para participar do Inquérito Sorológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para avaliar circulação do novo coronavírus...