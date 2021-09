Cidades Prefeitura de Goiânia vai reduzir proposta de aumento do ISS para autônomos Decisão foi tomada após reclamação feita por entidades que participaram de elaboração de projeto

O secretário executivo da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia, Lucas Morais, afirmou em audiência pública na Câmara Municipal que a Prefeitura aceitou reduzir o aumento proposto para cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISS) para profissionais liberais e autônomos. O reajuste consta no projeto de lei em tramitação no Legislativo que atualiza o Código Tributário M...