Cidades Prefeitura de Goiânia vai priorizar obras por escassez de material Em visita ao complexo da Jamel Cecílio, que teve o cronograma estendido, prefeito Rogério Cruz afirma que pretende liberar trechos de maior impacto nas pessoas

O prefeito de Goiânia em exercício, Rogério Cruz, admitiu nesta quarta-feira (6), que a Prefeitura vai priorizar a conclusão de obras com maior impacto no cotidiano da cidade. Diante da escassez de material para obras civis no mercado e com a possibilidade de intensificação da chuva, a Secretaria de Infraestrutura deve focar, especialmente, na entrega do trecho da Ma...