A Prefeitura de Goiânia informou, nesta segunda-feira (16), que irá exigir agendamento prévio para atendimento na rede Atende Fácil, que é a central de relacionamento presencial com o Executivo da capital. A mudança passa a valer na quarta-feira (18).

Medida faz parte das ações para prevenção e enfrentamento à pandemia do coronavírus. Para fazer o agendamento, é preciso acessar o site www.goiania.go.gov.br, onde deverão ser informados nome completo, e-mail e CPF.

No sistema, o usuário escolhe a data e o turno disponível e reserva. O objetivo é evitar aglomerações. As vagas são limitadas de acordo com a capacidade de atendimento. Ainda assim, a quantidade foi reduzida em mais de 50% em decorrência da reestruturação física que faz parte da agenda de controle da pandemia.

Os atendentes foram posicionados de forma intercalada para manter a distância de segurança recomendada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre 1,5 e 2 metros; as cadeiras e os guichês estão mais distantes e os computadores foram dispostos de modo a funcionar como barreira protetiva auxiliar.

Unidades

Como efeito da reestruturação, a Atende Fácil Paço Municipal, no Park Lozandes, ofertará aos cidadãos 700 vagas por dia, das 7 às 19 horas de segunda a sexta-feira e das 7 às 12 horas aos sábados e pontos facultativos. Até então, a média diária de atendimentos era de 1,8 mil pessoas. “Os atendimentos na rede Atende Fácil serão restritos. Nós colocamos um valor máximo de atendimento e só haverá emissão de senhas pela internet. O agendamento passa a ser obrigatório. A partir de quarta-feira não serão atendidos cidadãos sem prévio-agendamento”, avisa o secretário de Finanças de Goiânia, Alessandro Melo.

Para a unidade Cidade Jardim, localizada no bairro homônimo, que atendia em média 1,4 mil pessoas, será possível agendar diariamente 500 atendimentos. O local funciona das 8 às 20 horas em dias úteis e das 8 às 13 horas nos sábados e pontos facultativos. A terceira maior quantidade de vagas é oferecida na Atende Fácil Mangalô, localizada no Setor Morada do Sol. Agora, são 400 oportunidades diárias no sistema de agendamento online. Antes, a média era de atendimento de 600 pessoas. Depois, aparece a Atende Fácil Estação Ferroviária, no Setor Norte Ferroviário, que disponibiliza 300 vagas todos os dias. A média diária anterior era de 700 atendimentos. Ambas operam no mesmo horário da unidade Paço Municipal.

A menor quantidade é ofertada no posto de atendimento do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO), que é voltado à prestação de serviço aos contabilistas. Nela, são 60 unidades por dia. Antes de o município decretar situação de emergência em Saúde Pública, na última sexta-feira (13), o local atendia em média 100 pessoas por dia. Em todas as unidades a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), coordenadora das unidades Atende Fácil, disponibilizará máscaras e álcool gel, tanto para uso dos cidadãos quanto para os servidores e higienização da estrutura física.

Apesar da adoção do novo protocolo de atendimento aos cidadãos, a pasta orienta que o ideal é que os munícipes restrinjam a solicitação de atendimento presencial aos casos extremamente necessários e que não podem ser efetivamente resolvidos pela internet. Um dos serviços mais procurados na rede, a título ilustrativo, é a emissão do Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM). A guia para pagamento de tributos como os impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU/ITU) e Sobre Serviços (ISS) pode ser emitida em qualquer local com acesso à internet, sem necessidade de deslocamento pessoal até uma unidade Atende Fácil.