O primeiro dia útil após o Decreto Estadual 9.653, que flexibiliza as medidas de contenção à pandemia do novo coronavírus e permite o aumento da movimentação das pessoas, gerou aglomerações em terminais e pontos de embarque do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Um ônibus que fazia a linha entre Aragoiânia e Goiânia chegou a ser apedrejado por passageiros que não puderam embarcar, já que os motoristas estão orientados a passarem pelos pontos sem parar no caso da lotação estar no limite a quantidade de usuários sentados, para cumprir o decreto estadual. Em razão disso, o prefeito Iris Rezende (MDB) vai impor o escalonamento no horário de abertura das empresas na capital na próxima semana.

Iris acatou a proposta da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) como forma de espalhar o pico dos usuários. A ideia é que se cada segmento empresarial abrir em um horário diferente, os passageiros em cada período serão divididos, reduzindo o impacto nos horários que hoje são os de maior demanda, no início da manhã e final da tarde. O presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado, acredita que o escalonamento vai amenizar os problemas ocorridos ontem (22). “Foi muito ruim, muitas aglomerações, ônibus tendo de andar mais cheios, veículo apedrejado. A gente espera que o escalonamento amenize, mas não resolve (a questão)”, diz.

O sistema de transporte coletivo vem verificando aumento na demanda, embora ainda muito abaixo do que se tinha antes do advento da pandemia, desde o final de março. Na última segunda-feira (20), foram registradas 131.417 validações, mesmo em uma véspera de feriados. Já na semana anterior, segundo a CMTC, houve uma média diária de 137 mil validações e a expectativa da companhia era que mais 100 mil usos fossem incrementados a partir de ontem. Ainda não há um balanço parcial dos números, pois a medição só ocorre quando os veículos em uso retornam para as garagens das concessionárias do serviço.

O decreto municipal com o escalonamento (veja quadro) deve ser publicado na próxima semana porque o prefeito entende que os empresários devem ter um prazo mínimo para se prepararem e avisarem os funcionários e clientes. Só estão dispostas na escala de horário as empresas liberadas para funcionar de acordo com o decreto estadual publicado no último domingo (19), justamente para seguir as determinações estaduais de contenção da pandemia. A princípio, a CMTC tentou levar esta proposta para o governador Ronaldo Caiado (DEM), para que a mesma já entrasse no decreto estadual. O governo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), informou que a proposta não chegou ao seu conhecimento.

Machado afirma que agora vai procurar as demais prefeituras da região metropolitana para que as mesmas medidas sejam adotadas, especialmente nas cidades com maior quantidade de usuários do serviço de transporte coletivo urbano, como Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira e Senador Canedo. “Só em Goiânia ajuda, mas não resolve muita coisa. Tem de vir junto com as outras cidades”, afirma. Isso ocorre justamente pelo fluxo existente de trabalhadores entre as cidades. O principal problema na operação do sistema atualmente é nas pontas, quando usuários ficam muito tempo esperando veículos com espaço para transportar, devido as regras impostas no decreto estadual.

Atendente em uma óptica na capital, Marlúcia Monteiro mora próximo ao Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia. Na manhã de ontem (22), ficou esperando ônibus na GO-040 próximo às 7 horas, já que deveria entrar no trabalho às 8 horas. Ela conta que passaram dois ônibus pela rodovia e nenhum parou para fazer o embarque. “Vim a pé até o Terminal Bandeiras e já é o terceiro ônibus que encosta, a Polícia Militar tirou a gente de dois ônibus. Coloca ônibus até o Bandeiras e não tem para levar a gente até a Rodoviária, pela linha 003. O ônibus passa e não leva ninguém, já são quase 11 horas”, contou ela. Em Aparecida, o decreto municipal com as medidas de flexibilização do comércio estipula também que os estabelecimentos que tenham mais de 15 colaboradores que dependem do transporte coletivo, deverão viabilizar transporte particular para os colaboradores.