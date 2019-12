Cidades Prefeitura de Goiânia vai começar 2020 com 23 obras para terminar A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) mantém a promessa de não deixar obra iniciada para o próximo mandato

O último ano do mandato do prefeito Iris Rezende (MDB), que se inicia no próximo janeiro, é o período que a administração tem para terminar pelo menos 23 obras de grande porte espalhadas pela cidade sendo que, destas, 12 estão atrasadas e não serão entregues no prazo estimado inicialmente, o que representa 52% do total. Destas em atraso, 7 obras foram iniciadas dentr...