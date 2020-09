Cidades Prefeitura de Goiânia testa em casa pacientes com sintomas de Covid-19; saiba como solicitar O paciente que atender aos critérios para realização do teste, fará um agendamento e a coleta será feita em sua residência

Com intenção de quebrar a cadeia de transmissão da Covid-19 na capital, a Prefeitura de Goiânia testa em casa pacientes com sintomas da doença. Para fazer o exame, o morador deve passar por triagem ao entrar em contato com a Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19, pelos telefones: (62) 3267-6123 e (62) 98599-0200 (WhatsApp). O paciente que atender aos cr...