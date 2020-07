Cidades Prefeitura de Goiânia testa 2.600 moradores para Covid-19 neste sábado (11) No total, sete distritos sanitários estão inclusos na testagem. Este é o 4º inquérito realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Com o objetivo de mapear a circulação do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realiza, neste sábado (11), o 4º inquérito sorológico com testagem de mais de 2.600 pessoas. A ação será realizada em dois turnos, das 7h40 às 12h e das 13h40 às 18h. A testagem será realizada por meio de sorteio de quadras residenciais e deve alcançar o...