A Prefeitura de Goiânia declarou situação de emergência em saúde pública no município em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). Em decreto publicado nesta sexta-feira (13), o Paço também definiu medidas de enfrentamento da doença, como o cancelamento ou o adiamento de eventos e a suspensão de atividades realizadas em equipamentos públicos da capital.

Também suspendeu as visitações públicas no Parque Mutirama e no Zoológico de Goiânia, cancelou os mutirões e as frentes de serviços programas e suspendeu apresentações da Orquestra Sinfônica de Goiânia e as atividades públicas do Teatro Goiânia Outro, do Grande Hotel, conhecidas como “chorinho”; e do Centro Cultural Mercado Popular da 74.

Questões de higiene nas instalações da administração municipal também estão incluídas no documento. "Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, deverão prover os lavatórios/pias de suas unidades, com dispensador do sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e instalar dispensadores com álcool em gel, em pontos de maior circulação, tais como: recepção, corredores, refeitório", diz o decreto.

O afastamento de servidores que retornarem de férias ou chegarem de locais com transmissão comunitária do Covid-19 está previsto com a realização de atividades via home office durante 14 dias, a partir da data de retorno. O fato deverá ser comunicado às diretorias de gestão de pessoas do órgão competente mediante a apresentação de documento que comprove a realização da viagem.

Monitoramento

Pelo decreto, fica instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde, chamado COE-Goiânia-Covid-19, coordenador pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, para que seja feito o monitoramento da emergência em saúde pública declarada.

"Compete ao COE-Goiânia-Covid-19 modificar/alterar as medidas referentes ao enfrentamento da proliferação do Covid-19, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico", diz o texto.

Lei de quarentena

O decreto também inclui determinações baseadas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, conhecida como Lei de Quarentena, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Covid-19. Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção, poderão ser adotadas medidas como a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostrar clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas e tratamentos médicos específicos.

Também poderá ser feito estudo ou investigação epidemiológica e a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, com a garantia de pagamento posterior de indenização justa.