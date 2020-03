A Prefeitura de Goiânia suspendeu a realização de exames, consultas, cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital. Uma portaria publicada nesta quinta-feira (19) define que serão mantidos apenas atendimentos relacionados ao tratamento de câncer, hemodiálise, cardiologia ou sequenciais de ortopedia.

A medida foi adotada para evitar a existência de aglomerações em unidades de saúde da rede e permitir que os esforços sejam concentrados no combate ao novo coronavírus, segundo a administração municipal.

Covid-19

As unidades de atenção básica da rede do município continuarão atendendo possíveis casos de infecção pelo novo coronarívus (Covid-19), prestando também orientações e encaminhando casos graves para as unidades de referência.

A busca por informações sobre a doença também poderá ser feita por telefone. A Prefeitura de Goiânia criou uma Central Humanizada de Orientações, na qual profissionais da área da saúde atenderão ao público. O contato pode ser feito por ligação ou WhatsApp no número (62) 3267-6123.