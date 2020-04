A Prefeitura de Goiânia já recebeu cerca de 3 mil denúncias de infrações às determinações feitas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no município. O número diz respeito aos registros feitos por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas e corresponde às primeiras semanas de aplicação das restrições. Entre os pontos denunciados, estão aglomerações de pessoas e estabelecimentos de serviços não essenciais abertos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), 1,6 mil denúncias são de lojas ou comércios que descumpriram o decreto estadual e abriram as portas.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) informou que mais de 50 lojas já foram alvo de orientações e fechamento. Houve apreensão de mercadorias em uma delas e uma pessoa foi presa. Houve também a lavratura de termos de ocorrências.

A Prefeitura explica que, após o registro pelo aplicativo, as denúncias são direcionadas à GCM e à Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), onde são verificadas. Em seguida, equipes são deslocadas para os locais em questão.