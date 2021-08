Cidades Prefeitura de Goiânia realiza testagem para trabalhadores da Educação na região Central Alunos entre 12 e 14 anos também serão testados por amostragem

Nesta terça-feira (24), a Prefeitura de Goiânia realizará a terceira testagem ampliada para servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME). A ação será realizada na Coordenadoria Regional de Educação (CRE) Central, situada no Setor Leste Universitário. A volta às aulas na rede municipal ocorreu no dia 16 de agosto de forma híbrida. Conforme as informações da adm...