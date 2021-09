Cidades Prefeitura de Goiânia realiza testagem para a Covid-19 durante a semana Nesta terça-feira (14), a testagem acontecerá em dois locais: Cepal do Setor Sul e na região Norte haverá drive-thru em frente ao ginásio de esportes do Guanabara

A Prefeitura de Goiânia realizará ao longo desta semana a testagem de antígeno da Covid-19 com o objetivo de rastrear casos assintomáticos. A ação ocorrerá em sete distritos sanitários da capital com atendimentos das 8 às 16h, na modalidade pedestre, por meio do agendamento, liberado todos os dias às 12h, e também atendimento em drive-thru por demanda espontânea. Nesta terça-...