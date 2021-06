Cidades Prefeitura de Goiânia realiza testagem de pessoas sem sintomas da Covid-19 nesta segunda-feira (7) Objetivo é identificar casos positivos; agendamento precisa ser feito on-line

A Prefeitura de Goiânia inicia neste sábado (5), a partir das 12h, o agendamento para testagem de antígeno da Covid-19, com o objetivo de identificar casos positivos da doença em pessoas assintomáticas. Os exames serão realizados nesta segunda-feira (7) em sete escolas municipais em diferentes regiões da capital que, segundo a Prefeitura, serão listadas no ato do agendamento. Os exames...