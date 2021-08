Cidades Prefeitura de Goiânia quer vacinar 23 mil pessoas contra Covid-19 neste sábado (21) Secretaria Municipal de Saúde faz a maior mobilização de imunização contra a Covid-19 desde o início da campanha, com 41 postos espalhados pela cidade para 1ª dose

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (20) a maior ação de vacinação contra a Covid-19 desde o início da campanha. Com 40 postos por agendamento, que funcionarão das 8 horas às 16 horas, o objetivo é que 21 mil pessoas, com idade a partir dos 18 anos, recebam a primeira dose. Outras 2 mil doses serão aplicadas no drive thru d...