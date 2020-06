Cidades Prefeitura de Goiânia quer testar até 300 por dia Laboratório de São Paulo foi contratado por R$ 1,5 milhão para aplicar 10 mil exames

A Prefeitura de Goiânia contratou uma nova empresa para realizar testes do novo coronavírus do tipo RT-PCR. O Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas, de Barueri, São Paulo, do Grupo Dasa, foi contratado por R$ 1,5 milhão para realizar 10 mil testes. O contrato com o antigo laboratório, o HLAGyn, de Goiânia, se encerrou. A escolha da empresa foi feita por dispe...