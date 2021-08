Cidades Prefeitura de Goiânia quer rever valor de imóveis para cobrar IPTU Proposta é de que seja utilizada nova fórmula para calcular o valor venal, pois modelo atual é considerado defasado. Discussão não tem consenso no grupo de trabalho criado para rever Código Tributário, mas há acordo sobre fim da cobrança por zona fiscal

A Prefeitura de Goiânia estuda uma nova fórmula para se chegar ao valor venal dos imóveis no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O modelo atual, que leva em conta uma pontuação baseada em características do terreno e da construção, é considerado defasado, mas a discussão está longe de ser um consenso no grupo de trabalho criado pelo Executivo para ...