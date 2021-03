Cidades Prefeitura de Goiânia prorroga inscrições do programa Renda Família até o final de abril O prazo inicial se encerraria no dia 31 de março, mas o prefeito pediu a prorrogação da data

Nesta quinta-feira (25), o prefeito de Goiânia Rogério Cruz, vai anunciar a prorrogação das inscrições do programa Renda Família até o dia 30 de abril. Para facilitar o acesso da população ao programa, a Rede Atende Fácil estará com pontos de apoio em 15 escolas municipais espalhadas em diferentes regiões da capital. A medida tem o objetivo de facilitar o c...