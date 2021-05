A Prefeitura de Goiânia propôs ao setor produtivo alterar as normas sanitárias com regras mais restritivas para tentar conter o avanço de contaminações por Covid-19 na capital. Aos domingos somente atividades essenciais poderiam funcionar.

Entre as imposições estariam também a limitação da capacidade de alguns estabelecimentos durante o funcionamento, como por exemplo bares e restaurantes com apenas 30% da lotação. Nesses lugares atividades sonoras serão proibidas e apenas quatro pessoas por mesa são permitidas. Brinquedotecas deverão ficar fechadas.

Academias poderão funcionar, mas também com 30% da capacidade. Já eventos, que antes havia permissão para até 150 pessoas, agora haverá limitação para 75. Nas feiras não será permitido o consumo de alimentos no local.

Alguns horários de funcionamento também podem ser revistos. Confira a proposta:

- Comércio das 9h às 17h

- Serviços das 12h às 20h

- Bares e Restaurantes 11h às 23h

- Shoppings, galerias e centros comerciais das 12h às 21h

- Distribuidoras das 6h às 23h

Decreto

Na noite da última terça-feira (25), a Prefeitura de Goiânia publicou novo decreto após o vencimento do anterior. As regras não sofreram alterações, e a administração municipal decidiu manter as flexibilizações do comércio por mais uma semana.

Contudo, após a Fiocruz prever aumento de internações e mortes por Covid-19 em Goiás, a Prefeitura passou a demonstrar uma preocupação maior com as regras do decreto. Por isso, a validade do documento atual é apenas de uma semana, e não duas, como antes. A intenção é repensar ações para frear a contaminação do vírus e impedir que o município seja atingido com uma possível terceira onda.