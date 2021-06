Cidades Prefeitura de Goiânia promove fiscalização sobre cumprimento do decreto em bares e restaurantes Ações de verificação ocorrerão nesta sexta-feira (11) e também no final de semana

A Prefeitura de Goiânia informou que deve promover fiscalização sobre o cumprimento do decreto municipal em bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas nesta sexta-feira (11) e também no final de semana. As multas para os estabelecimentos infratores chegam a R$ 4.705. Denúncias de festas clandestinas também serão apuradas. Passou a vigorar esta semana uma al...