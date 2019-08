Cidades Prefeitura de Goiânia promete liberar até sábado terminal provisório Local servirá para atender demanda do Terminal Isidória, mas concessionárias de ônibus ainda não têm uma data para início de funcionamento

Deve ser concluída neste sábado, dia 17, a obra do terminal provisório que irá substituir temporariamente o Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, durante a finalização das obras do BRT Norte-Sul naquele trecho do sistema. Apesar da promessa, ainda não se sabe oficialmente quando o espaço começará a funcionar. Localizado na Alameda João Elias da Silva Caldas...