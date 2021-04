Cidades Prefeitura de Goiânia proíbe abertura do comércio aos fins de semana Novo decreto de Goiânia mantém horários de funcionamento das atividades consideradas não essenciais entre segunda e sexta

As novas medidas de contenção da pandemia de Covid-19 em Goiânia, que passam a valer a partir desta quarta-feira (14), vão manter a maior parte das atividades econômicas funcionando como foi nos últimos 14 dias. A principal diferença é com relação aos fins de semana, em que apenas as atividades consideradas essenciais vão poder abrir, assim como os cultos religiosos. O P...