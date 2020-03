Cidades Prefeitura de Goiânia prepara estudo de revitalização do Setor Sul Andamento de proposta está condicionada à aprovação do Plano Diretor, que tramita na Câmara de Vereadores

A Prefeitura de Goiânia prepara um estudo para revitalização do Setor Sul que deve ser apresentado em forma de projeto de lei assim que a revisão do Plano Diretor de Goiânia for votada na Câmara Municipal. O anúncio foi feito na noite de ontem (5), durante audiência pública com moradores do bairro para discutir proposta de emenda ao Plano Diretor para flexibilizar o adensamento do bairro, permitindo a venda de praças e áreas públicas e a con...