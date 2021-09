Cidades Prefeitura de Goiânia pede cálculo sobre novo impacto no IPTU Prefeito solicitou para que técnicos da Secretaria Municipal de Finanças apresentassem contas sobre resultado da mudança do valor venal na fórmula do tributo

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) confirmou ao POPULAR que pediu à Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) que fizesse os cálculos do impacto com as mudanças propostas na fórmula do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Até então, conforme a reportagem apurou, os representantes do Executivo presentes na comissão criada para discutir a atualização do Código Tribu...