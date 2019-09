Cidades Prefeitura de Goiânia lança obras do viaduto da BR-153, próximo à Enel Prazo de construção é de 180 dias e inicialmente não deve alterar trânsito na região

O prefeito Iris Rezende lançou, na manhã desta segunda-feira (16), as obras do viaduto da BR-153, conhecido como viaduto da Enel. O objetivo da obra é ligar a Rua 117, no Setor Leste Universitário, à Avenida Rio Preto, no Jardim Novo Mundo. O trajeto passará pela BR-153, no KM 498. Incialmente, a promessa é de que não sejam feitas alterações de rotas e trânsito. De a...