A Prefeitura de Goiânia dá andamento na tarde desta sexta-feira (9) na montagem do drive-thru de vacinação contra a Covid-19 que funcionará no Paço Municipal das 8 horas deste sábado (10) até 8 horas de domingo (11). A intenção é vacinar 10 mil pessoas com 43 anos ou mais. Portanto, grávidas, pessoas com comorbidades ou quem faz parte de outros grupos que são considerados prioritários não serão contemplados no local.

Estarão presentes na abertura dos trabalhos o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o governador Ronaldo Caiado (DEM).

Como mostrou O POPULAR mais cedo, estarão disponíveis vacinas da Janssen, imunizante de dose única, Coronavac e AstraZeneca, ambas de duas doses. A pasta garante que montará um esquema especial para evitar a ação dos chamados sommeliers de vacina, como são conhecidas as pessoas que tentam escolher a marca do imunizante que quer tomar.

A SMS já consultou o Ministério Público sobre a possibilidade de colocar no fim da fila quem se recusar a tomar vacina de alguma marca.