Cidades Prefeitura de Goiânia inicia vacinação de idosos a partir de 61 anos nesta segunda-feira (26) Pessoas com as iniciais dos nomes com as letras “A” e “B” e profissionais de saúde a partir de 35 anos receberão os imunizantes

A Prefeitura de Goiânia inicia, nesta segunda-feira (26), a vacinação contra a Covid-19 para a população com 61 anos ou mais, desde que tenham as iniciais dos nomes com as letras “A” e “B”. Profissionais de saúde a partir de 35 anos também podem se vacinar. Já a segunda dose será ministrada em idosos a partir de 66 anos e profissionais de saúde que já estão na época d...