Cidades Prefeitura de Goiânia inicia negociação de dívidas com até 99% de desconto nesta segunda-feira (5) A iniciativa faz parte do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2021, e os benefícios vão vigorar entre até o dia 2 de setembro

Tem início nesta segunda-feira (5), o prazo para a negociação de dívidas com a prefeitura de Goiânia. Goianienses que tiverem débitos com a administração municipal poderão quitá-los à vista com 99% de desconto, ou parcelá-las em 60 vezes sem juros, com redução de 70% a 90% das penalidades resultantes da inadimplência. A iniciativa faz parte do Programa de Recuperação F...