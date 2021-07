Cidades Prefeitura de Goiânia inicia içamento de 36 vigas no viaduto do BRT Norte-Sul Viaduto Perimetral, na Avenida Goiás, sobre a Avenida Perimetral Norte, não terá interdições completas

As obras do BRT Norte-Sul entram em uma nova etapa. Até a próxima sexta-feira (16), a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), realiza o içamento de 27 vigas de 33 metros e 9 vigas de 22 metros, do Viaduto Perimetral, na Avenida Goiás, sobre a Avenida Perimetral Norte. A Seinfra informa que o local não terá interdições completas porque...