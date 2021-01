Cidades Prefeitura de Goiânia inicia fiscalização do comércio de bebidas e pode aplicar multas Operação vai verificar o cumprimento do decreto que determina horário de funcionamento dos estabelecimentos noturnos na capital para conter o avanço do coronavírus

Em ação conjunta, a Prefeitura de Goiânia deu início na noite desta quinta-feira (28) à fiscalização de bares, distribuidoras e similares da capital. O objetivo é verificar o cumprimento do decreto municipal que determina horário de funcionamento dos estabelecimentos com objetivo de conter o avanço do coronavírus. O decreto publicado nesta quarta-feira (27) d...