Cidades Prefeitura de Goiânia inicia fiscalização de estabelecimentos que descumprem decretos Primeira ação é realizada nesta quarta-feira (6) no Setor Oeste, bairro que tem 43 casos registrados

A Prefeitura de Goiânia iniciou, nesta quarta-feira (6), a fiscalização de estabelecimentos que estejam descumprindo as normas dos decretos do Estado e também do município. A primeira ação é realizada no Setor Oeste e teve início às 8 horas, a partir da região da Praça Tamandaré. Além de autuação, multa e interdição, a Central Covid-19 realizará ação educativa. A Centra...