Cidades Prefeitura de Goiânia inicia construção de novo Cmei na região sul da capital A prefeitura prevê a entrega do Cmei Brisas do Cerrado para outubro deste ano, por se tratar de uma obra feita com salas modulares, que poderá atender até 160 crianças na Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) anunciou neste sábado (19) o inicio das obras de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), na região sul da capital. A Prefeitura de Goiânia prevê a entrega do Cmei Brisas do Cerrado para outubro deste ano, por se tratar de uma obra feita com salas modulares, que poderá atender até 160 crianças na Educação I...