A Prefeitura de Goiânia começa a aplicar nesta terça-feira (27) a segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em pessoas com a data prevista para o reforço, conforme o cartão de vacinação, marcado para os dias 28 e 29 de julho. O atendimento ocorrerá das 8h às 17h, sem agendamento, em sete postos de vacinação da capital goiana.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Conforme estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a segunda dose da Pfizer estará disponível no CSF Santa Rita, CSF Crimeia Oeste, CSF São Francisco, CSF Boa Vista, UPA Novo Mundo e CIAMS Urias Magalhães, das 8h às 17h, e Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), das 8h às 16h.

Não haverá agendamento, mas o atendimento terá entrega de senhas e será dividido por letras, sendo que as pessoas com iniciais de A a L, devem procurar as unidades no período pela manhã, e de M a Z, devem procurar o ponto de vacinação no período vespertino.

Já as gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) continuam com o atendimento no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, também sem agendamento. “Estamos com os nossos servidores da imunização disponíveis nos locais indicados e esperamos que as pessoas que receberam a primeira dose, procurem o local para receber o reformo”, frisou o secretário da SMS, Durval Pedroso, lembrando que a vacinação é a única maneira de vencer esse período de pandemia.

Segunda dose da AstraZeneca

Goiânia continua também com a aplicação da segunda dose para pessoas com aprazamento para o mês de julho. Nesta terça-feira (27/7), poderão receber o imunizante aqueles que estão previstos para até o dia 28/7 da vacina AstraZeneca. Para esse público estão disponíveis sete pontos de vacinação, que funcionam das 8h às 16h e sem necessidade de agendamento.

Locais para segunda dose nesta terça-feira:

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)