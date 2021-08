Cidades Prefeitura de Goiânia inaugura Centro Integrado de Pediatria no Jardim América Unidade vai funcionar no Ciams Dr Domingos Viggiano

Atualizada às 11h53 A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inaugurou, na manhã desta terça-feira (24) o Centro Integrado de Pediatria do município (Ciped). A unidade de saúde é a primeira pública do Centro-Oeste do país especializada em pediatria e conta com nove consultórios médicos e 11 subespecialidades envolvendo crianças e ad...