Cidades Prefeitura de Goiânia faz segunda convocação de processo seletivo para agente de apoio educacional Os outros cargos estão dependentes da reorganização do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esporte após o período de modulação da rede

A segunda convocação do Processo Seletivo 002/2019 para as 250 vagas do cargo de agente de apoio educacional da Prefeitura de Goiânia foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quinta-feira (28). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), o processo seletivo é para provimento de vagas oriundas de vacâncias, aumento de dem...