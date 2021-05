Cidades Prefeitura de Goiânia exonera Pedro Novaes da Secult Cineasta ocupava cargo no município desde agosto de 2019. Exoneração foi publicada no Diário Oficial pela manhã

A Prefeitura de Goiânia decidiu exonerar Pedro Novaes do cargo de secretário executivo da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). A exoneração foi divulgada no Diário Oficial desta quinta-feira (27). O cineasta atuava na pasta desde agosto de 2019. Com boa relação no setor cultural, Pedro assumiu a titularidade da Secretaria de forma interina no início de abril....