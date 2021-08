Cidades Prefeitura de Goiânia estuda manter redução de ISTI permanentemente Executivo municipal afirma que primeiro mês de adoção da medida aumentou número de processos abertos e de arrecadação e que proposta será debatida na reforma do Código Tributário Municipal (CTM)

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta segunda-feira (9) a intenção de tornar permanente a redução das alíquotas do Imposto Sobre Transmissão de Imóveis (ISTI). Neste mesmo dia, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) assinou decreto prorrogando por mais 60 dias a redução, após alta de 60% na abertura de processos e arrecadação recorde do tributo. A equipe do prefeito c...