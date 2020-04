A partir desta quarta-feira (29), as empresas com autorização a funcionar em Goiânia, de acordo com o decreto 9.653 do governo de Goiás, terão horário de abertura escalonado como uma medida de amenizar as aglomerações em terminais e pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo da capital. A definição consta no decreto municipal 951, que será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (28). A medida é para conter a disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) estabelece cinco horários diferentes para a abertura do comércio, indústrias e serviços.

Além disso, a Prefeitura passa a contar com uma Central de Fiscalização Covid-19, criada pelo decreto 950, que também será publicado no DOM desta terça (28). Com esta central, os auditores fiscais passam a ter poder de punir estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, além de atividades e eventos em locais públicos e privados. Locais que estiverem em funcionamento sem a permissão terão de ser fechados imediatamente, sob risco de punição de multa e interdição.

Até então, a fiscalização da Prefeitura quanto ao cumprimento dos decretos estaduais e municipais relativos à Covid-19 era orientativa e agora, de acordo com o decreto, se torna mais rígida. Os fiscais vão até mesmo observar se os estabelecimentos estão cumprindo as regras do escalonamento para a abertura. Quem não obedecer as regras poderá até mesmo responder criminalmente, pelo artigo 268 do Código Penal, com pena de detenção de um mês a um ano e aplicação de multa.

Veja como ficaram os horários do escalonamento

Entre 5h e 6h

• Postos de combustíveis

• Panificadoras

• Limpeza urbana e coleta de lixo

Entre 6h e 7h

• Área da saúde, como serviços ambulatoriais em hospitais, clínicas e laboratoriais

• Indústrias alimentícia, farmacêutica e medicamentos

• Construção civil

• Supermercados e mercados

Entre 7h e 8h

• Empregados domésticos e diaristas

• Vigilantes, zeladores e porteiros

• Farmácias e drogarias

• Oficinas mecânicas e borracharias

Entre 8h e 9h

• Lojas de produtos agropecuários e veterinários

• Hospitais e clínicas veterinárias

• Lotéricas

Entre 9h e 10h

• Bancos

• Concessionárias de veículos

• Barbearias e salões de beleza

Leia os decretos 950 e 951 na íntegra: