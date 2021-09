A prefeitura de Goiânia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), divulgou a oferta de cursos gratuitos de capacitação profissional para quem possuir interesse na área da beleza, com inscrições que começam nesta quinta-feira, 23. O objetivo é a qualificação para o mercado de trabalho.

Serão disponibilizados sete cursos gratuitos para que as pessoas se capacitem em variados campos do segmento de beleza. São 140 vagas, sendo 20 para cada modalidade. são elas:

Maquiagem Artística

Maquiagem para pele negra

Maquiagem e penteados para noivas

Penteados em geral

Técnicas em trança

Unhas decoradas

Gestão de salão de beleza.

As aulas serão feitas através do Ensino à Distância (EAD). As interessadas podem se inscrever, totalmente gratuitas, pelo WhatsApp (62) 92857211.

A matrícula será online e deve conter os seguintes documentos: RG, CPF, endereço da residência e e-mail.