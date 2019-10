Cidades Prefeitura de Goiânia e Arquidiocese articulam permuta de terrenos Áreas envolvidas estão na Praça do Cruzeiro e na Vila Nova Canaã

Um projeto de lei que autoriza a permuta entre três áreas públicas municipais e uma área da Arquidiocese de Goiânia foi assinado, na última terça-feira, pelo prefeito da capital, Iris Rezende (MDB). A proposta, que ainda será apreciada pela Câmara Municipal, envolve a Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, e terrenos no Setor Vila Nova Canaã, onde está o Santuário Sagrada Família...