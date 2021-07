A Prefeitura de Goiânia informou que para esta quarta-feira (14) distribuirá 2 mil senhas para vacinação contra Covid-19 no drive-thru do Shopping Passeio das Águas. As senhas são limitadas e começam a ser distribuídas às 8h. A imunização continuará até completar os 2 mil atendimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) continuará com aplicação de vacinas para pessoas a partir de 39 anos. E outros 16 postos estão disponíveis para imunização, das 8h às 17h, por meio de agendamento pelo aplicativo e pelo site da Prefeitura.

Gestantes sem comorbidades, puérperas (até 45 dias após o parto) residentes em Goiânia e idosos com segunda dose em atraso continuam sendo atendidos no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento.

Segunda dose

Amanhã poderão receber o imunizante aqueles que estão previstos para o dia 20/7 da vacina AstraZeneca. São disponibilizados sete locais, sendo cinco escolas, além da Área I da PUC Goiás e o Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I), sem a necessidade de agendamento, das 8h às 16h.

Segunda dose (AstraZeneca): Atendimento na modalidade pedestre, sem agendamento, das 8h às 16h:

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Área I da PUC Goiás