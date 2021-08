A Prefeitura de Goiânia continua a vacinação nesta quinta-feira (5) com a primeira dose para pessoas com 33 anos ou mais e para grupos prioritários que já realizaram o agendamento online. Serão disponibilizados 14 postos de imunização.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Também continua sendo aplicada a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer em 12 locais, além do reforço da Coronavac para quem está em atraso, sem necessidade de agendamento.

O atendimento no Ciams Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América, continua para as gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e primeira dose e reforço em atraso de idosos.

Quem está com atraso na segunda dose da vacina Coronavac pode se dirigir à Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste. Esses dois postos de atendimento para pedestres não necessitam de agendamento e funcionam das 8h às 17h.

Em razão do tipo de vacina disponível no estoque da Secretaria Municipal de Saúde, que necessita de refrigeração específica, o drive thru do Shopping Passeio das Águas segue suspenso até o recebimento de novas doses de outros laboratórios.

Podem receber o reforço das vacinas pessoas com data marcada para os dias 6 e 7 de agosto e em atraso. O atendimento é organizado da seguinte forma: na parte da manhã são vacinadas as pessoas com nomes começados pelas letras de A a L e no período vespertino de M a Z.