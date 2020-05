Representantes de diversos segmentos econômicos da capital já procuraram a Prefeitura de Goiânia para pedir modificações nos horários de abertura de seus estabelecimentos a partir do escalonamento, que se tornou obrigatório desde esta quarta-feira (20). As mudanças na medida, que antes era apenas uma recomendação, foram divulgadas na segunda-feira (18) e pelo menos cinco tipos de atividades terão seus horários remanejados. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) vai receber até esta quinta-feira (21) as reclamações e os argumentos dos representantes para tentar montar o quadro de escalas. O ajuste final deve ser publicado na segunda-feira (25).

O Paço, de todo modo, quer manter os horários de 7h e 8h sem muitos segmentos, justamente por ser o de pico do transporte coletivo e o escalonamento ser feito para evitar aglomerações em terminais, plataformas, pontos de ônibus e nos veículos para conter a pandemia da Covid-19. Os pedidos serão analisados tecnicamente pelo Gabinete de Gestão de Crise Covid-19, formado por diversas pastas da administração municipal.

As categorias de médicos e odontólogos poderão ter seus horários ajustados. Os representantes alegam que muitos profissionais atuam em locais diferentes a cada período do dia, como na rede pública e privada. Assim, com consultórios podendo abrir apenas a partir das 11h30, eles perdem esta possibilidade. Outro problema é que não há um horário especificado para as clínicas médicas, onde são prestados serviços de consulta e a realização de exames, em que, em muitos casos, pacientes ficam em jejum para os procedimentos. Os odontólogos alertaram sobre os serviços de emergência e, por isso, deveriam a abrir mais cedo.

O secretário da Sedetec, Walisson Moreira, explica que muitas questões tratadas foram relativas às atividades secundárias dos segmentos, como ocorre, similarmente, com o caso das clínicas médicas. No decreto da Prefeitura está posto que os horários da escala devem ser seguidos a partir da atividade principal do estabelecimento. Neste ponto foi levado ao secretário a situação, por exemplo, das concessionárias de veículos que possuem oficinas mecânicas em um mesmo local. “Eles alegam que neste momento de pandemia, em que há pouca venda de carros, o serviço de oficina é o que tem garantido a sustentabilidade.”

Deste modo, como outras oficinas mecânicas abrem mais cedo, às 7 horas, enquanto as concessionárias devem abrir às 10 horas, isso provocaria uma concorrência desleal no setor. Moreira explica que existe a possibilidade de permitir a abertura das oficinas das concessionárias em um horário e a venda de veículos no outro, o que poderia servir para a fiscalização, embora tornasse o serviço mais difícil. Outra questão é das engarrafadoras de gás, que não estão contempladas nem enquanto indústrias de bens essenciais e nem como distribuidoras, que seria o horário definido para a abertura, ou seja, às 9 horas.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo de Goiás (Sindipetro-GO), Ageu Cavalcante, lembra que há seis empresas do setor no Estado, sendo duas na capital. “Os clientes vêm do interior para transportar o gás, chegando cedo para levar o produto para as cidades e cada empresa tem seu representante. Tem o problema da concorrência, já que nas outras cidades estão abrindo mais cedo, mas também isso de atender o interior”, diz Cavalcante.



Obrigatoriedade ainda não surtiu efeito

A obrigatoriedade do escalonamento para o horário de abertura dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços em Goiânia não provocou a redução das aglomerações nos terminais do sistema de transporte coletivo metropolitano na capital neste primeiro dia de funcionamento. A conclusão é feita a partir de observação dos fiscais da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) em terminais, plataformas e pontos de embarque e desembarque, já que os dados de validações só são fechados no dia seguinte da operação.

Coordenador da Central de Fiscalização Covid-19 da Prefeitura de Goiânia, Dagoberto Costa, afirma que as equipes que estiveram no período matutino nesta quarta-feira (20) percorreram locais no Centro e no Setor Sul. “Não falei com todas as equipes, mas o que me foi passado é que tinha menos lojas abertas na Avenida Anhanguera”, diz. Ele conta que, neste primeiro momento, existe um papel orientativo aos empresários. “O decreto foi publicado na noite de segunda para valer hoje (quarta-feira, 20), então é capaz de muita gente não saber mesmo.”

A partir de desta quinta-feira (21), por outro lado, 23 equipes estarão nas ruas para verificar o cumprimento do escalonamento obrigatório, que até a tarde desta quarta-feira (20) não tinha recebido nenhuma denúncia pelo aplicativo da Prefeitura que tem reunido estas informações a partir da população. Por outro lado, o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Walisson Moreira, afirma que a procura dos representantes ao Paço é algo positivo, de modo que mostra o interesse dos empresários em se adequarem.

“Quando fizemos o decreto da última vez, que era só uma recomendação, não teve isso. Ninguém veio conversar para ajustar. Agora estão vindo e isso é bom”, diz. Ele conta que a estratégia do Paço Municipal será ouvir todos os apontamentos feitos pelas categorias para providenciar os ajustes em uma única vez, para que não seja necessária mais de uma atualização do decreto que torna o escalonamento obrigatório. “Mesmo que a gente tivesse escutado muitas entidades de comércios, indústrias e de serviços, a flexibilização feita pelo decreto estadual em abril permitiu o funcionamento de 536 atividades. Não daria tempo de ouvir todos.”

Por outro lado, Moreira explica que a maior parte das reivindicações que chegou à Sedetec, no entanto, não deve prosperar, já que os argumentos tiveram como base uma suposta dificuldade dos clientes em se adaptarem ao novo horário. “A gente explica que é uma situação em que estamos tentando sobreviver. É uma crise, uma pandemia, não é para ficar rico. Vai ter de chegar mais cedo sim, ou sair mais tarde mesmo, não tem jeito”, diz.